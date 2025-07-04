Петербург готовится к первому за 160 лет июльскому наводнению
Накануне была перекрыта дамба.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Петербург готовится к первому за 160 лет июльскому наводнению! Синоптики предупреждают об ураганном ветре. Высота волн в Финском заливе может дойти до двух с половиной метров.
Для защиты накануне вечером перекрыли дамбу.
А уже ночью Петербург накрыли грозы. Одна из молний угодила в шпиль небоскреба Лахта Центр. Специалисты опасаются, что при худшем сценарии уровень воды в Неве поднимется на два метра.
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