Президент России настоял, что для завершения украинского конфликта необходимо устранить его первопричину.

Похоже, Дональд Трамп пока не может предложить ничего нового в вопросе мирного урегулирования. На очередной призыв о немедленном перемирии президент России Владимир Путин твердо ответил уже известным требованием: устранить первопричины конфликта.

И глава Белого дома, по всей видимости, недоволен тем, что продавить свою позицию не удается. С журналистами после переговоров он был немногословен.

«У нас был долгий разговор, и знаете, я не в восторге. Сегодня мы вообще не продвинулись ни на шаг», — сказал Дональд Трамп.

Впрочем, о дипломатическом прогрессе говорить действительно непросто — особенно на фоне заявлений самого Трампа о продолжении поставок оружия на Украину. Несмотря на то, что экспорт высокоточных боеприпасов приостановлен, Вашингтон по-прежнему собирается накачивать Киев военной помощью. Несмотря на дефицит в собственном арсенале.