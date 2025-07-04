«Не продвинулись ни на шаг»: Трамп о телефонном разговоре с Путиным

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Трамп: у нас был долгий разговор с Путиным, но мы не продвинулись ни на шаг

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hu Yousong; 5-tv.ru

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Президент России настоял, что для завершения украинского конфликта необходимо устранить его первопричину.

Похоже, Дональд Трамп пока не может предложить ничего нового в вопросе мирного урегулирования. На очередной призыв о немедленном перемирии президент России Владимир Путин твердо ответил уже известным требованием: устранить первопричины конфликта.

И глава Белого дома, по всей видимости, недоволен тем, что продавить свою позицию не удается. С журналистами после переговоров он был немногословен.

«У нас был долгий разговор, и знаете, я не в восторге. Сегодня мы вообще не продвинулись ни на шаг», — сказал Дональд Трамп.

Впрочем, о дипломатическом прогрессе говорить действительно непросто — особенно на фоне заявлений самого Трампа о продолжении поставок оружия на Украину. Несмотря на то, что экспорт высокоточных боеприпасов приостановлен, Вашингтон по-прежнему собирается накачивать Киев военной помощью. Несмотря на дефицит в собственном арсенале.

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