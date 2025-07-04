В Китае введен режим ЧС из-за наводнений

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Тем временем, в Греции тысячи туристов эвакуированы из-за лесных пожаров

Фото, видео: www.globallookpress.com/Wang Bingzhen; 5-tv.ru

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Режим ЧС ввели в Китае из-за разрушительных наводнений. Ливни накрыли центральные и южные регионы страны. Под воду ушли целые провинции.

Девять человек погибли. И это число может вырасти. О судьбе нескольких жителей до сих пор ничего неизвестно. Почти 20 тысяч человек эвакуировали в безопасные места.

Не ходит общественный транспорт. Закрыты школы. Люди остались без света и воды. Затоплены улицы, жилые дома, торговые центры и вокзалы.

Меж тем, в Греции тысячи туристов эвакуированы из-за лесных пожаров. Стихия разбушевалась на острове Крит. С огнем борются более 200 человек. Задействовано десять вертолетов. Тушение осложняет штормовой ветер и жара.

Непростая обстановка с пожарами сейчас и в Турции. Там также пришлось эвакуировать отдыхающих из отелей. Больше всего возгораний по-прежнему в курортном Измире. Известно об одном погибшем. С огнем борются 700 человек и семь самолетов.

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