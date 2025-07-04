В Краснодарском крае запретили посещать общественные места с собаками

В магазин, кафе или на выставку… без собаки. Такой запрет начал действовать на территории Краснодарского края. Штраф можно получить даже за безобидного и совсем не агрессивного «карманного» питомца. Исключением будут только собаки-поводыри. Новое правило уже вызвало волну резкой критики. Некоторые заводчики даже собираются бойкотировать торговые сети и рестораны. Нюансы этого запрета — изучил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Она пока еще свободно прогуливается со своим маленьким Арчи. Пушистого спутника из магазинов пока не выгоняют. А в ближайшем будущем смогут из-за новых правил, утвержденных администрацией Краснодарского края. Если за тобой плетется хвост, о супермаркете и думать забудь, в любом общепите — тоже нечего вынюхивать, не говоря уже о медужчреждениях и учреждениях культуры.

«Я специально выбрала маленькую породу для того, чтобы можно было брать его с собой везде, чтобы не нужно было надевать намордник, это не большая какая-то бойцовская собака», — говорит местная жительница Мария.

После введения поправок единственным местом, где будут рады и вам, и вашему питомцу, остаются заведения с пометкой «дог френдли». В остальные рестораны вас абсолютно законно могут не пустить, даже с маленьким питомцем. Исключение — собака-поводырь.

Все посетители, которых мы опросили, обещали бойкотировать нелояльные собакам места.

«Я против таких законов. Мне кажется, в современном мире многие уже дружелюбно относятся к собакам», — обращает внимание местная жительница София.

«Я везде захожу с собакой — и в кафе, и в рестораны, восемь лет мы ходим везде вместе. (Отношусь к закону. — Прим. ред.) очень отрицательно. Просто не будем ходить в рестораны!» — смеется местная жительница Анна.

Обеспокоены новыми правилами и владельцы бизнеса — те, что не против животных. У них ведь даже меню было рассчитано под гостей и на двух ногах, и на четырех лапах. И от концепции «дог-френдли» отказывать они не собираются. Нововведение называют абсурдным, особенно если пес на поводке и в наморднике.

«Люди как приходили со своими питомцами, так и будут приходить. Они как приходили провести с ними время, так и будут это делать. Для тех, у кого есть питомцы, это все равно, что оставить ребенка дома», — говорит Евгения Климова, управляющая сети кафе.

По словам юристов, запрет действует если на входе в заведение есть предупреждение или специальная табличка о том, что с собаками нельзя. А еще непонятно, кто будет следить за нарушителями, к примеру теми, что не убирают за своими питомцами.

«Ничего нового, крайне нового у нас не появляется, у нас просто появляется более структурированная нормативная база. По факту фиксировать такие нарушения очень сложно, выявляют у нас такие правонарушения органы полиции, которые иногда либо игнорируют обращения граждан, либо занимаются этим без желания, так скажем», — отмечает юрист Наталья Скрябина, член Ассоциации юристов России (АЮР).

А вот кинологи объясняют: в связи с жарким климатом постоянное нахождение в наморднике мешает собаке нормально дышать и, соответственно, охлаждаться. Это может навредить животному. Но судя по всему, выбора у собачников и собак не много. Специально оборудованных мест для выгула в регионе — чуть ли не по лапам пересчитать, оттого и больше всего непонятно, кто у кого теперь на коротком поводке, питомцы у хозяев или наоборот.