Протесты возобновились в Сербии — митингующие угрожают тотальной блокадой

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Митингующие в Сербии угрожают тотальной блокадой

Фото, видео: Reuters/AMIR HAMZAGIC; 5-tv.ru

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Президент страны Александр Вучич предупреждает манифестантов: проявление насилия государство допустить не может.

Тотальную блокаду начали протестующие в Сербии. Демонстрацию проводят сразу в нескольких городах, включая столицу. Активисты выходят на дороги, парализуют движение транспорта. Сооружать баррикады на центральных улицах Белграда начали еще накануне. Этой ночью там состоялось массовое шествие студентов.

Накануне акции полиция Сербии напомнила об ответственности за незаконную блокировку улиц. К протестующим обратился и лично президент Александр Вучич. Он призвал их к сдержанности и подчеркнул, что подобные демонстрации угрожают безопасности всех граждан.

«Мы сейчас избегаем применения силы и хотим, чтобы у людей была свобода собраний и самовыражения. Однако насилие государство допустить не может, иначе это уже не государство. Поэтому, пожалуйста, подумайте еще раз», — отметил Вучич.

Сербский лидер неоднократно заявлял, что протесты в стране поддерживаются из-за рубежа, чтобы оказать давление на Белград. Западные страны спонсируют оппозицию, в том числе и через различные некоммерческие организации. Так на митингах работают сотрудники «Адвокатской конторы Сербии». Организация оказывает содействие протестующим и обещает помочь избежать ответственности за беспорядки.

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Протесты возобновились в Сербии — митингующие угрожают тотальной блокадой

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