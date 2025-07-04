На автозаправке в Риме прогремел сильный взрыв
В Риме на автозаправке произошел сильный взрыв
Фото, видео: Reuters/MATTEO MINNELLA; 5-tv.ru
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В результате ЧП пострадали десятки человек.
Мощный взрыв прогремел на одной из автомобильных заправок в Риме. Об этом пишет Fanpage.
Известно, что ЧП произошло днем 4 июля. Из-за инцидента пострадали десятки человек. Среди раненых есть спасатели и правоохранители. Информация о погибших пока не поступала.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи, местная полиция и пожарная команда. Сейчас сотрудники специальных служб продолжают ликвидировать последствия взрыва.
В социальных сетях активно распространяются видео, на которых можно наблюдать, что произошло. На кадрах виден сильный взрыв, люди в панике разбегаются в разные стороны. Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Баку на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы произошел мощный взрыв, за ним последовал пожар. Пострадавших в результате ЧП нет.
Также в Калифорнии взорвался склад фейерверков. Сдетонировали сотни залпов, которые затем взорвались в воздухе. Что стало причиной пожара, пока не известно. Ведется расследование.
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