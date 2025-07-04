Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Донецку

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 714 0

Также есть пострадавшие.

удар ВСУ по Петровскому району Донецка погибли четыре мирных жителя

Фото: Ягодкин Дмитрий/ТАСС

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В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Петровскому району Донецка погибли четыре мирных жителя — две женщины и двое мужчин. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Погибли четыре человека: женщины 1994 и 1986 г. р., мужчины 1988 и 1983 г. р.», — сказано в сообщении.

Уточняется, что противник нанес удар около полудня ракетами шрапнельного типа с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Отмечается, что еще четверо человек были ранены. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что один человек погиб и еще двое ранены в результате ударов ВСУ ракетами по Донецку. В числе пострадавших юноша 2006 года рождения. Украинские боевики повредили ряд объектов инфраструктуры региона. Среди них торговые ряды рынка «Сокол», центральный универмаг и банк.

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