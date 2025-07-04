Впервые за 160 лет: Петербург готовится к июльскому наводнению

Минимум пять человек пострадали в Петербурге из-за непогоды. В Северной столице — шторм. Сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду срывает крыши и валит деревья. Уровень воды в Неве растет с каждой минутой. Часть набережных затоплена.

Дамба, защищающая от наводнения, остается закрытой: с внешней ее стороны вода поднялась выше 180 сантиметров. Несмотря на то, что ветер буквально сбивал наших корреспондентов с ног, они работали в разных частях города, чтобы показать, как Петербург переживает удар стихии. Корреспонденты «Известий» Анастасия Волкова, Татьяна Леонтьева и Юлия Майданова продолжат.

«Ветер настолько сильный, что даже невозможно выйти из машины, сносит. Сегодня синоптики прогнозируют, что порывы ветра будут достигать до 30 метров в секунду. И вот сейчас в принципе мы это ощущаем. Мы находимся на пляже Дубковский. Посмотрите, какой шторм на Финском заливе. И поскольку пляж песчаный, ветер поднимает песок», — рассказывает корреспондент Анастасия Волкова.

Самым первым удар стихии принял на себя берег Финского залива — та часть мегаполиса, что не защищена знаменитой дамбой. Оставленные на ночь автомобили оказались под водой. Затопило всю прибрежную территорию.

Пик непогоды пришелся на середину дня. Сильный ветер в Петербурге срывал форточки и железные листы с крыш, переворачивал остановки, подхватывал мусорные баки и тележки из супермаркетов. Сильный западный ветер гнал волны из залива в Неву.

«Уровень воды в Неве стремительно поднимается, на стрелке Васильевского затопило лестничный спуск. Воды мне по колено», — отмечает корреспондент Татьяна Леонтьева.

Ветер валил деревья как спички. Увы, без пострадавших не обошлось. Дерево упало на женщину в Кронштадте. Еще одно — рухнуло на пешехода в Александровском парке. Всего же в Северной столице повалило больше двухсот деревьев.

Вода вплотную подступила к строящейся сцене для фестиваля VK Fest. Но организаторы заверили, что на проведении грандиозного мероприятия это никак не отразится.

За всю историю города это второе июльское наводнение — первое случилось в 1865 году. Тогда дамбы не было и уровень воды поднялся до 186 сантиметров. Интересно, как бы выглядела набережная реки Смоленки, если бы не дамба. Ее створки предусмотрительно закрыли накануне вечером.

На Новосмоленской набережной очень сильный ветер. Затопило пешеходную зону, резиновые сапоги не спасают. Воды в некоторых местах — выше колена, здесь плавают чайки и утки.

Сейчас в городе светит солнце, но сильный ветер сохраняется. Власти призвали горожан по возможности не выходить из дома. Отложить все прогулки. Все сады и парки Петербурга закрыты для посетителей.