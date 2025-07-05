Александр Панайотов назвал дипломатов спасителями человечества

В современном мире сотрудники дипломатических ведомств являются настоящими героями. Такими их считает, в частности, певец Александр Панайотов. Об этом он рассказал 5-tv.ru на закрытой презентации спектакля Алексея Франдетти «Пока горит сердце». Премьера постановки назначена на 2026 год.

Говоря о героях нынешнего дня артист тут же вспомнил дипломатов.

«Конечно, это дипломаты, которые пытаются — без музыки, но те же самые механизмы — просто спасти человечество», — отметил Панайотов.

Кроме того, певец считает героями и своих коллег — представителей шоу-бизнеса.

«Конечно, я не могу обойти стороной, прежде всего, моих коллег по цеху, людей искусства, людей, которые путем искусства исцеляют души. Я сам в этом цеху, я сам на стороне света, и каждый день стараюсь воевать с тьмой путем музыки, путем слова, путем доброго слова», — подчеркнул Александр Панайотов.

Ранее певец заявлял, что намерен кардинально сменить образ, об этом сообщал 5-tv.ru.