Двухлетний ребенок пострадал при атаке ВСУ в Херсонской области

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области пострадал двухлетний ребенок. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В поселке городского типа Новотроицкое в результате сбросов с БПЛА получил ранение и был госпитализирован ребенок 2023 года рождения», — сказано в сообщении.

Из прочих последствий атаки ВСУ — повреждение остеклений окон районной больницы и отключение электричества. Сальдо также рассказал, что разрушения получили три жилых дома. Сейчас там идет ремонт.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два ребенка пострадали при атаке ВСУ по запорожскому селу Константиновка. Один из них находится в тяжелом состоянии. Всего пострадавших трое. Все они получили необходимую медицинскую помощь. Нет информации о том, какие средства были применены противником — беспилотники или ракеты.