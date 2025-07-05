В аэропорту Шереметьево отменены 174 рейса

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 42 0

Представитель Росавиации прокомментировал ситуацию.

В аэропорту Шереметьево отменены 174 рейса

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В аэропорту Шереметьево отменено 174 рейса, еще 47 задержаны более чем на два часа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Такие данные им были предоставлены по состоянию на 21:00 по московскому времени.

По его словам, большинство отмененных рейсов (80%) приходится на авиакомпании группы «Аэрофлот».

Для того чтобы минимизировать последствия от введенных ранее ограничений, в Шереметьево был привлечен дополнительный персонал (70 человек) и техника для наземного обслуживания (15 единиц). Также в терминалах аэропорта усилили работу медицинских пунктов и персонала, обслуживающего пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Кореняко напомнил, что ограничения на прилет и вылет самолетов вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Ранее, рассказывал 5-tv.ru, соответствующие ограничения были введены сегодня и в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург).

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