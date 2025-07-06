Миллиардер Струков пытался вылететь из Екатеринбурга на арестованном самолете

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 39 0

Российскому миллиардеру Константину Струкову запретили вылет из Екатеринбурга

Миллиардер Струков пытался вылететь из Екатеринбурга на арестованном самолете

Фото: www.globallookpress.com/Edgar Breshchanov

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У предпринимателя изъяли загранпаспорт до выяснения причин, по которым он намеревался покинуть страну.

Вылет из города Екатеринбурга запретили заместителю председателя законодательного собрания Челябинской области, миллиардеру Константину Струкову. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечается, что предприниматель хотел покинуть город на частном самолете. Однако он был ранее арестован по решению суда. Вылет воздушного судна запретила Росавиация. Более того, у Струкова изъяли загранпаспорт до выяснения причин, по которым он намеревался покинуть страну на арестованном самолете.

Источник сообщил, что, по данным Генпрокуратуры, Струков незаконно завладел «Южуралзолото» и еще десятью компаниями. Как отмечает ведомство, все они оформлены на его дочь — гражданку Швейцарии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Калининградской области руководитель производственно-демонтажного отдела АО «Форпост Балтики Плюс» похитил 30 миллионов рублей у Минобороны России. В отношении Евгения Кононова было возбуждено уголовное дело. Ему уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

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Миллиардер Струков пытался вылететь из Екатеринбурга на арестованном самолете

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