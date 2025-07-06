Кризис ключевой отрасли: в Германии снижаются объемы производства пива

В это время российские пивоварни занимают ведущие позиции в мировых рейтингах.

В Армении не стихают акции протеста — в пятницу состоялось многотысячное шествие в защиту Самвела Карапетяна. Это бизнесмен, который свой капитал заработал в России, основатель группы компаний «Ташир». Теперь он в СИЗО, обвиняется в призывах к захвату власти. Его компанию «Электрические сети Армении» национализировали. Карапетян включился в политическую борьбу на своей родине, когда там начались нападки на армянскую церковь. Два архиепископа арестованы, их подозревают в подготовке вооруженного захвата власти. Силовики проводят обыски в монастырях.

И при этом все забыли как-то, что Армения потеряла Нагорный Карабах, что ее армия не была даже отправлена на защиту спорного региона, что надо подписывать договор с Азербайджаном, точнее капитуляцию, а документ не готов вот уже два года как. Это же сложные вопросы, на которые будут сложные ответы.

А тут все понятно, вот они — агенты Кремля, готовят переворот, хотя и в рясах. Армянская апостольская церковь играет совершенно особую роль в жизни страны. Армения первым из государств на планете приняла христианство еще в IV веке и ведет свою традицию от первых апостолов — проповедников, потому и называется апостольской. Все это время государственные структуры в Армении менялись, как в калейдоскопе. И все это время апостольская церковь хранила традиции, язык, ее особый статус прописан даже в Конституции. Так что нападки Пашиняна выглядят, мягко говоря, странными. Но можно ли их как-то объяснить?

Есть версия. «Фонд Карнеги»*, который у нас признан иноагентом и нежелательной организацией, распространил доклад, в котором указывает, что администрация Трампа продвигает идею создания транспортного коридора через Армению под контролем Соединенных Штатов. Речь о небольшом по сути участке армянской территории между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой, то есть тоже Азербайджаном. Мимо Ирана, а дальше выход на Турцию с одной стороны и Черное море и в Каспийское море с другой. В советские годы тут и была трасса, но после развала Союза из-за боевых действий забросили и дорогу. И вот этот стратегический коридор Зангезурский, как его называют в Азербайджане, Сюникский, как его называют в Армении, хотят прибрать к рукам американцы.

Одновременно с выходом в свет этого доклада, посол США в Армении съездила ровно в эти края, в Сюникскую область. Там уже работают американские предприятия. И была она очень близко к границе, так близко, что пришлось «мозаить» ландшафт, чтобы не выдать военные объекты. Бывают же такие совпадения.

Идет большая политическая игра за Южный Кавказ, который рассматривается не только как российская сфера интересов, но и как буферная зона вокруг Ирана и шире — на Новом китайском Шелковом пути.

Похожие процессы происходят и на другом перекрестке интересов, на Балканах. В Сербии с ноября не стихают протесты, сейчас уже третья волна. Формальный повод — трагедия в Нови-Саде, где рухнул козырек отреставрированного вокзала и придавил 14 человек. Но это, повторюсь, повод. По сути мы видим попытку устроить цветную революцию и сместить президента Вучича, который пытается сбалансировать между США, ЕС и Россией. И с каждым месяцем ему делать это труднее. При этом мы видим тотальный провал национальной внешней политики европейских государств.

Один Макрон еще что-то пытается изобразить, в то время как Германия и Британия, несмотря на статус великих держав, покорно плетутся в фарватере набирающего силы бюрократического Брюсселя. И вот уже немецкие промышленники бегут не к своему канцлеру, а к Урсуле Фон дер Ляйен с просьбой спасти их от разорения.

Возможно, прав был Маркс, говоря о том, что экономический базис определяет политическую надстройку. И подсчитав ресурсы, Лондон и Берлин сдают позиции. Тему продолжил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Европейское лето, как стихийное бедствие: термометры бьют абсолютные рекорды. В Испании +46 в тени. Во Франции плавятся знаменитые крыши, а теперь еще и лесные пожары.

«Я больше не выхожу на улицу днем. Ни за что не выйду раньше 7 или 8 вечера», — сказала пожилая испанка.

А в Германии климатический разлом: одну часть охватила убийственная жара и засуха, в другой — проливные дожди, град, локальные наводнения.

Весь континент, как плавильная печь. Раскаленно-красный уровень тревоги и добивающий солнечный удар по бизнесу и промышленности.

«Правительство и зеленые уничтожили нас намеренно, и теперь у нас полностью разрушенный энергетический рынок в Германии», — сказал немецкий политолог Айке Хаммер.

«Против России вводится все больше санкций, и они не работают, но зато отлично работают в Европе. У нас невероятно высокая инфляция, людям не хватает средств порой на базовое существование, Европа полыхает», — сказал общественник, лидер движения «Национальное равенство» Тьерри-Поль Валлет.

Экономика и без того перегрета. И политики такие же разгоряченные. Речи во французском сенате — как эпитафия для всей европейской цивилизации.

«Европа исчезает, размывается, как песочный замок на берегу моря. Трамп презирает ее, Вэнс ненавидит, Китай видит в ней лишь рынок сбыта для своих электромобилей, Россия наблюдает, как континент, пришедший в упадок, дрожит перед войной, а весь остальной мир делает ставки, когда же Европа сломится», — сказал французский сенатор, политик, юрист Клод Малюре.

Жара на улицах совпала с лихорадкой на рынке труда. Последние данные Европейского мониторинга показали: в Германии началась волна массовых сокращений.

«Немецкая промышленность потеряли конкурентоспособность на международных рынках. В Германии — резкий экономический спад», — сказал Клод Жанвье.

Особенно сильно ударило по промышленности.

«Экономика Европы в настоящей депрессии. Германия в упадке, Франция в упадке, Испания в упадке. Но мы снова ввязываемся в авантюру, которую предлагает Генсек НАТО, он настаивает, что мы должны вкладывать большие деньги в ВПК. Это бред», — сказал политолог, Фернандо Морагон.

Не успели оклематься от упадка в машиностроении, как пошатнулась еще одна системообразующая отрасль — пивоварение. То, что веками считалось «жидким золотом Германии», сегодня стремительно теряет цену и вес. И за это — не чокаясь. И в самом деле — ни звона бокалов, ни шума производств.

Первая жертва: старая пивоварня с более чем полуторавековой историей. В конце мая на ней сварили свою последнюю бочку.

Знаменитые пивные бренды стремительно теряют места в свежем отчете: топ-сорок по версии крупнейшего в мире производителя хмеля. Из шести немецких пивоварен, еще цепляющихся за глобальный рейтинг, почти все пошли ко дну: объемы падают.

На этом фоне российская «Балтика» после ухода западных инвесторов вернулась не только в родную гавань, но и в число ведущих экспортеров, ворвавшись сразу на 12 место. Русофобы ошарашены: почему немецкие пивовары тонут и причем тут Путин?

Эксклюзивно для «Известий» составители рейтинга отвечают всем критикам такого решения: все основано на фактах, а не политике. «Балтика» значительно нарастила объем.

«Да, это четко видно по цифрам. В 2023 году „Балтика“ фигурировала в нашем списке с объемом 20,4 миллиона гектолитров, а в 2024 году уже 23,6 миллиона. Если у компании есть достаточные объемы производства, она заслуживает того, чтобы быть отраженной в рейтинге», — сказал руководитель проекта отчетов компании Barthhaas, Генрих Майер.

По данным федерального центра «Агроэкспорт», за первые три месяца 2025 года экспорт российского пива превысил 33 тысячи тонн, что уже на четверть выше аналогичного периода в 2024 году.

Причины остаются прежними: энергоемкое пивное производство не выдержало взвинченные цены на газ, а избыточное предложение традиционного сырья лишь усугубило ситуацию. Вот и ужимайся после этого, пытаясь потуже затянуть пояса еще и на знаменитом «бирбаухе» — немецком пивном животе, главном символе былого изобилия.

Но наступит ли после этого хоть какое-то немецкое отрезвление?

* — организация признана иноагентом на территории РФ