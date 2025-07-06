Ее целью является возвращение американцам свободы.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил о формировании новой партии под названием «Америка». Ее целью является возвращение американцам свободы. Об этом он заявил в социальной сети X.

«В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите!» — отмечается в сообщении.

По словам миллиардера, когда «дело доходит до разорения страны из-за расточительства и коррупции», американцы живут в однопартийной системе. Маск отметил, что это «не демократия». Предприниматель утверждает, что новая партия поможет вернуть жителям США вернуть свободу.

В начале июня Маск резко раскритиковал новый проект федерального бюджета США, который предложила администрация Дональда Трампа. Бизнесмен и вовсе назвал его «отвратительной мерзостью». По мнению миллиардера, новый проект увеличит дефицит бюджета до 2,5 триллиона долларов. Также он возложит непосильное долговое бремя на американцев. Спустя два дня, 5 июня, Маск публично поддержал идею об объявлении импичмента Трампу. Тем временем глава Белого дома заявил, что расторжение всех контрактов с Илоном — это самый простой способ сэкономить бюджетные средства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Илон Маск назвал новый законопроект Дональда Трампа об увеличении государственных расходов причиной долгового рабства США.