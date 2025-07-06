Путин: россияне собрали более 54 млрд рублей на помощь участникам СВО

Президент рассказал о масштабном участии граждан в поддержке наших бойцов и поблагодарил волонтеров за самоотверженный труд.

Более 54 миллиардов рублей было собрано россиянами для поддержки участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме на форуме Народного фронта «Все для победы!».

«За эти три года в акцию „Все для Победы“ включены миллионы наших граждан, ведущие корпорации и небольшие компании, индивидуальные предприниматели, множество трудовых коллективов. В общей сложности было собрано 54,5 млрд рублей народных средств, именно народных, на поддержку специальной военной операции», — подчеркнул глава государства.

По словам президента, собранные средства позволили направить на фронт большое количество оборудования, техники, квадрокоптеров, аптечек и свыше 14 тысяч автомобилей и другой техники, необходимой бойцам.

Путин отметил, что в акции участвует вся страна, а сплоченность граждан стала серьезной опорой.

«При этом мы видим, что общественная поддержка гораздо более масштабна, она поистине всенародна, в ней участвует вся, без преувеличения, вся страна. Во всех регионах создаются волонтерские братства», — добавил президент.

В завершение выступления Путин выразил благодарность добровольцам движения «Народный фронт» за их вклад и преданность стране.