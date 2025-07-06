Шепелев и Тулупова подали заявление в ЗАГС

Впереди у пары свадьба и романтическое путешествие.

Телеведущий Дмитрий Шепелев и дизайнер интерьеров Екатерина Тулупова подали заявление в ЗАГС. Об этом сообщает «СтарХит».

Издание отмечает, что церемония должна состояться уже грядущей осенью. После же заключения брака пара намеревается поехать в свадебное путешествие. Возлюбленные мечтают поплавать вместе с китами.

Екатерина Тулупова. Instagram*/tulupova

Известно, что с Тулуповой телеведущий познакомился с помощью дэйтинг-приложения. У обоих есть дети. Более того, сообщается, что Платон (сын Шепелева и певицы Жанны Фриске. — Прим. ред.) и Лада (дочь Тулуповой. — Прим. ред.) ходили в одну группу детского сада и даже дружили.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец Жанны Фриске перестал бороться за встречи с внуком. Дмитрий Шепелев всячески препятствует общению ребенка с бабушкой и дедушкой. Как он сам заявлял, Владимир Фриске однажды пытался украсть мальчика.

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