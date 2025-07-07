Течение сносит автомобили: столицу Индонезии затопило из-за мощных ливней

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Столицу Индонезии затопило из-за мощных ливней

Фото, видео: www.globallookpress.com/Rajif Hutabarat via www.imago-im; 5-tv.ru

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Еще одно разрушительное наводнение обрушилось на американский Техас.

Разрушительное наводнение накрыло города на юге Индонезии. Известно, что число пропавших без вести приближается к тысячи. Из-за тропических ливней уровень воды превысил критические отметки, в том числе в столице Джакарте. Реки выходят из берегов. Течение местами настолько сильное, что сносит даже автомобили.

Еще одно разрушительное наводнение обрушилось на американский Техас. Стремительные потоки заполнили улицы за считанные минуты. Мощное течение уничтожает инфраструктуру, и сносит целые дома. К этой минуте известно о 80 погибших. Почти треть из них — дети. При этом власти штата предупреждают, что наводнения угрожают и другим районам. В зоне бедствия ввели режим ЧС. Посетить пострадавших собирается Дональд Трамп.

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