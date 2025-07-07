Новая функция Telegram стала инструментом мошенников

Злоумышленники массово рассылают фальшивые запросы на размещение платных постов, чтобы перехватить управление каналами.

Мошенники стали использовать новую функцию Telegram для кражи каналов. Об этом «Известиям» рассказали эксперты по кибербезопасности.

Речь идет о платных публикациях. Мессенджер выпустил обновление, и теперь владельцам каналов можно предлагать новости и посты. Зачастую под этими запросами кроются фишинговые ссылки.

Основная уловка — щедрый гонорар, чтобы администратор подробно ознакомился с предложением. Если жертва перейдет по такой ссылке, злоумышленник перехватит управление каналом. А в дальнейшем сможет требовать выкуп за возврат доступа. Или же использовать площадку для своих целей, в том числе обмана пользователей.