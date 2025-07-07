Новая функция Telegram стала инструментом мошенников

Эфирная новость 31 0

Мошенники используют платные посты в Telegram для кражи каналов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Злоумышленники массово рассылают фальшивые запросы на размещение платных постов, чтобы перехватить управление каналами.

Мошенники стали использовать новую функцию Telegram для кражи каналов. Об этом «Известиям» рассказали эксперты по кибербезопасности.

Речь идет о платных публикациях. Мессенджер выпустил обновление, и теперь владельцам каналов можно предлагать новости и посты. Зачастую под этими запросами кроются фишинговые ссылки.

Основная уловка — щедрый гонорар, чтобы администратор подробно ознакомился с предложением. Если жертва перейдет по такой ссылке, злоумышленник перехватит управление каналом. А в дальнейшем сможет требовать выкуп за возврат доступа. Или же использовать площадку для своих целей, в том числе обмана пользователей.

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
78.84
0.06 93.01
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Российские «Молнии» уничтожили боевую машину пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Новая функция Telegram стала инструментом мошенников
7:00
«Будет заниматься сыном»: Иосиф Оганесян отдает ребенка Саше Черно
6:40
Дикие животные сбежали из питомника в Подмосковье
6:20
США могут ввести новые пошлины для поддерживающих БРИКС стран
6:00
Расчет РСЗО «Град» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Лавров: Запад агрессивно продвигает свои ультиматумы в ООН
Время лечит? Как пережить расставание с любимым человеком
КПРФ настаивает на переименовании Волгограда в Сталинград
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025