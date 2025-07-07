В Екатеринбурге начала работу Международная выставка «Иннопром»

Страной-партнером выступает Королевство Саудовская Аравия.

О технологическом лидерстве в эти минуты говорят на полях международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. В столицу Урала съехались более тысячи участников из 60 стран. Особое внимание — партнерам из Китая.

Ну а центральное место занимают разработки наших предприятий. Это, к примеру, отечественные электромобили и трамваи с искусственным интеллектом. Все увидела корреспондент «Известий» Екатерина Шилова.

Пять секций, длина почти 40 метров, легкая маневренность на дорогах — все это «Воевода», новый скоростной трамвай отечественной разработки. Одна из звезд международной промышленной выставки-форума «Иннопром» и 2025 года.

«Внутри трамвай очень просторный — вмещает до 400 пассажиров, что особенно удобно в час пик. Широкие двери и салон позволяют легко передвигаться даже с детскими колясками», — отмечает корреспондент.

«Воевода» — новое слово в российском городском транспорте. Он один из самых длинных «рогатых» в стране. Трамвай оснащен современными системами комфорта пассажиров: внутри климат-контроль, инновационные системы безопасности на базе искусственного интеллекта.

«Данный вагон включает все технические наработки, которые самые совершенные имеются в Российской Федерации. Данный вагон на 95% полностью производится из комплектующих и деталей именно российского производства», — рассказал коммерческий директор компании «ПК Транспортные системы» Александр Мирошник.

В столице Урала — делегации из десятков стран. Тема выставки в этом году — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Интерес со стороны зарубежных гостей привлекает «снежная королева» «Иннопрома»: электромобиль «Атом», прошедший испытания в Арктике.

«Это отечественный электромобиль, в котором использованы все передовые технологии, в том числе те, которые используются сейчас в мире. Здесь установлена батарея компании „Рэнера“, входящая в состав „Росатом“. Здесь установлен интегрированный электропривод от „Росатом“ и много, много других новых технических решений, которые действительно позволят электромобилю достойно показать себя на дорогах нашей страны», — отметил директор бизнес-направления «Электромобильность» ГК «Росатом» Александр Бухвалов.

Большую роль форума в этом году играет импортозамещение. Форвардер «Тром 2025» — разработка компаний из Югры. Это российский аналог западной техники, которая используется на лесозаготовках.

«На сегодняшний день это первая и единственная модель в России, которая занимается вывозкой леса даже в самых труднопроходимых местах, например, болотах. Мощность этого форвадера — 350 лошадиных сил, и управлять им без труда сможет даже девушка одним касанием руки», — рассказывает корреспондент.

«95% примерно комплектующих российских. У нас колеса не портят почву. Удельное давление на почву вот этой машины, груженой 15 тоннами бревен — чуть более, чем у человека. Новый виток эволюции лесной техники», — объяснил руководитель сургутского предприятия «Тром 8», конструктор Алексей Гринкевич.

И это далеко не все: выставочная площадь составляет 50 тысяч квадратных метров. На дни работы «Иннпрома» запланировано больше сотни деловых мероприятий. Страна-партенер в этом году — королевство Саудовская Аравия.