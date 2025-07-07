«Максимально поддерживаем»: в Госдуме оценили идею возродить «закон о тунеядстве»

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 35 0

Депутат Цунаева: в Госдуме не обсуждается закон о запрете на тунеядство

В Госдуме оценили идею возродить «закон о тунеядстве»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Что делать с теми, кто не хочет работать?

ВЦИОМ опубликовал результаты соцопроса, согласно которому 57% опрошенных россиян негативно относятся к тунеядству, а 45% поддерживают введение закона о тунеядстве. Зампред комитета Госдумы по труду Елена Цунаева в разговоре с Газета.ру заявила, что в России сейчас нет такого явления.

«Это было при другом режиме, другой системе экономики, когда человек либо работал, либо не работал. Сейчас у нас самые разные формы занятости приветствуются, например, когда многодетная мама не работает, ухаживает за детьми, потому что для нее это главное. У нас есть институт самозанятых, индивидуальное предпринимательство, поэтому в том виде, как граждане помнят тунеядство, сейчас такого нет», — отметила депутат.

Цунаева напомнила, что современная пенсионная система привязана к трудовому стажу россиян. Депутат заявила, что в «Единой России» разговоров о введении закона о тунеядстве также не ведется.

«Наоборот, речь идет сейчас о том, что мы максимально поддерживаем разные формы занятости. Поскольку и сама экономическая составляющая в разных регионах, она тоже специфична. Есть поддержки в виде соцконтракта на предпринимательскую деятельность», — сказала она.

Цунаева добавила, что осуждение нежелания работать у людей понятно. Депутат отметила, что сама не поддерживает тех, кто не хочет ничего делать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему молодежь не хочет работать

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