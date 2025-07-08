Отечественный электромобиль «Атом» прошел арктическое испытание

Появились кадры, которые могли позволить себе сделать только в одной компании мира. Из первой в истории автомобильной арктической экспедиции вернулся прототип отечественного электромобиля «Атом».

Это, конечно, рекламная акция. Но были у нее и чисто практические задачи, например, проверить, как ведет себя электрическая машина в условиях низких температур. Эксперимент признан успешным, так как за все время путешествия «Атом» потерял от своей зарядки только 10%. Правда, как машину его использовали только на взлетной площадке атомохода. А вот на льду океана автомобиль был только в качестве модели.