Отечественный электромобиль «Атом» прошел арктическое испытание

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Автомобиль использовали в условиях экстремального холода. Во время экспедиции он потерял лишь 10% заряда.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Появились кадры, которые могли позволить себе сделать только в одной компании мира. Из первой в истории автомобильной арктической экспедиции вернулся прототип отечественного электромобиля «Атом».

Это, конечно, рекламная акция. Но были у нее и чисто практические задачи, например, проверить, как ведет себя электрическая машина в условиях низких температур. Эксперимент признан успешным, так как за все время путешествия «Атом» потерял от своей зарядки только 10%. Правда, как машину его использовали только на взлетной площадке атомохода. А вот на льду океана автомобиль был только в качестве модели.

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