В честь Дня семьи, любви и верности: в Сочи прошел парад невест

Участвовать могли все желающие — возраст и семейное положение роли не играли.

В центре Москвы сегодня прошла самая громкая свадьба в мире российского спорта. Гимнастка Дина Аверина вышла замуж за фигуриста Дмитрия Соловьева. Олимпийские звезды держали все втайне до последнего, и церемонию провели в камерной обстановке, пригласив на нее только самых близких. Дату торжества выбрали неслучайно — это не только красивое сочетание цифр, но и канун Дня семьи, любви и верности.

В Сочи сегодня в честь этого праздника впервые прошел парад невест. Для участниц не было ограничений по возрасту и по семейному статусу. Нужно было лишь прийти в свадебном платье.

Самой возрастной участницей оказалась 73-летняя невеста. И кстати, она на самом деле не замужем, тем более что в ее годы найти вменяемого и адекватного мужчину очень сложно.