По-прежнему многолюдно: аэропорт Пулково возвращается к штатной работе

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Аэропорт Пулково возвращается к нормальной работе

Фото, видео: Александр Демьянчук/ТАСС; 5-tv.ru

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Застрявшим пассажирам раздают стулья и коврики.

Российские аэропорты до сих пор не могут справиться с коллапсом, который возник из-за украинских дронов.

В Пулково сняли ограничения, но еще не все самолеты вылетают и приземляются по расписанию. Задержаны и отменены несколько десятков рейсов. В терминале по-прежнему многолюдно, некоторые спят прямо на полу.

Застрявшим пассажирам раздают стулья и коврики. Не оставляют людей и без питания.

Поскольку гавань сейчас переполнена, администрация аэропорта пошла навстречу в еще одном, очень важном вопросе. Специальная комната для курящих, которая на прошлой неделе попала во все новостные издания, теперь стала бесплатной. Ранее за перекур в ней требовали 500 рублей, что вызвало шквал критики и возмущения со стороны пассажиров. Но теперь конфликт, похоже, удалось уладить.

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По-прежнему многолюдно: аэропорт Пулково возвращается к штатной работе

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