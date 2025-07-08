Режим бедствия: более ста человек погибли из-за наводнения в Техасе

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Более ста человек погибли из-за наводнения в Техасе

Фото, видео: Reuters/Sergio Flores; 5-tv.ru

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Спасатели облетают пострадавшие районы в поисках выживших.

Число погибших из-за разрушительного наводнения в Техасе превысило сто человек. Сообщения о новых жертвах приходят ежедневно. Среди них есть и дети из летнего лагеря.

Американские СМИ уже заявляют, что наводнение стало самым страшным за последние 25 лет. Сейчас в штате продолжается поисковая операция. Однако в некоторые районы до сих пор невозможно добраться из-за разрушенных дорог.

Спасатели облетают пострадавшие районы, разбирают завалы и обследуют берега рек в надежде найти выживших.

 

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