Режим бедствия: более ста человек погибли из-за наводнения в Техасе

Спасатели облетают пострадавшие районы в поисках выживших.

Число погибших из-за разрушительного наводнения в Техасе превысило сто человек. Сообщения о новых жертвах приходят ежедневно. Среди них есть и дети из летнего лагеря.

Американские СМИ уже заявляют, что наводнение стало самым страшным за последние 25 лет. Сейчас в штате продолжается поисковая операция. Однако в некоторые районы до сих пор невозможно добраться из-за разрушенных дорог.

Спасатели облетают пострадавшие районы, разбирают завалы и обследуют берега рек в надежде найти выживших.