Режим бедствия: более ста человек погибли из-за наводнения в Техасе
Более ста человек погибли из-за наводнения в Техасе
Фото, видео: Reuters/Sergio Flores; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Спасатели облетают пострадавшие районы в поисках выживших.
Число погибших из-за разрушительного наводнения в Техасе превысило сто человек. Сообщения о новых жертвах приходят ежедневно. Среди них есть и дети из летнего лагеря.
Американские СМИ уже заявляют, что наводнение стало самым страшным за последние 25 лет. Сейчас в штате продолжается поисковая операция. Однако в некоторые районы до сих пор невозможно добраться из-за разрушенных дорог.
Спасатели облетают пострадавшие районы, разбирают завалы и обследуют берега рек в надежде найти выживших.
Читайте также
68%
Нашли ошибку?