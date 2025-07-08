Избавиться от ненужных онлайн-подписок станет проще
Соответствующие поправки включили в закон «О защите прав потребителей».
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru
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От ненужных онлайн-подписок станет проще избавиться. Как выяснили «Известия», интернет-сервисам запретят автоматически списывать ежемесячную плату.
Такие поправки включили в закон «О защите прав потребителей» — из-за растущего числа жалоб от пользователей.
Подобные случаи чаще всего происходят на видеоплатформах, в музыкальных сервисах, а также в приложениях для чтения книг. Теперь же, если пользователь удалил банковскую карту из личного кабинета, деньги с нее больше снимать не смогут.
Кроме того, онлайн-сервисам запретят усложнять процедуру отказа от подписки. Как ожидается, новые правила вступят в силу 1 сентября.
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