Избавиться от ненужных онлайн-подписок станет проще

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Соответствующие поправки включили в закон «О защите прав потребителей».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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От ненужных онлайн-подписок станет проще избавиться. Как выяснили «Известия», интернет-сервисам запретят автоматически списывать ежемесячную плату.

Такие поправки включили в закон «О защите прав потребителей» — из-за растущего числа жалоб от пользователей.

Подобные случаи чаще всего происходят на видеоплатформах, в музыкальных сервисах, а также в приложениях для чтения книг. Теперь же, если пользователь удалил банковскую карту из личного кабинета, деньги с нее больше снимать не смогут.

Кроме того, онлайн-сервисам запретят усложнять процедуру отказа от подписки. Как ожидается, новые правила вступят в силу 1 сентября.

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