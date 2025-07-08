Москвичи могут получить единовременную выплату к юбилею свадьбы

В столичных центрах госуслуг «Мои документы» семейные пары, отмечающие юбилейные даты супружеской жизни, могут оформить единовременную выплату. Эта социальная мера поддержки доступна для москвичей, празднующих 50, 55, 60, 65 и 70 лет совместной жизни.

Услуга по оформлению единовременной выплаты появилась в офисах «Мои документы» в 2019 году. За шесть лет ею воспользовались более 150 тысяч московских семейных пар.

Получить такую социальную поддержку могут супруги-юбиляры, зарегистрированные по месту жительства и получающие пенсию в Москве. Для подачи заявления необходимы паспорта обоих супругов, свидетельство о браке, а также реквизиты банковского счета для перечисления средств.

Подать заявление и полный пакет документов можно в любом центре госуслуг «Мои документы», но не ранее чем за месяц до даты юбилея супружеской жизни. Срок обращения за единовременной выплатой после даты юбилея неограничен. Юбиляры, которые не получали ее в предыдущие юбилеи (но не ранее 1 января 2007 года), имеют право получить выплату в том размере, который был установлен на дату юбилея. Узнать, на какую сумму могут рассчитывать юбиляры, можно на mos.ru.

Для супружеских пар, проживших в браке 50, 55, 60, 65 и 70 лет, столичные дворцы бракосочетания ежегодно проводят торжественные церемонии. Они повторяют день свадьбы: супруги обмениваются кольцами, ставят подписи в почетной книге торжеств и принимают поздравления от родных и близких.

Чтобы получить такую услугу, юбилярам, их детям или внукам нужно обратиться лично или по телефону в любой Дворец бракосочетания Москвы. Сотрудники при личной встрече или по телефону помогут выбрать удобные дату и время, а также попросят заполнить анкету для подготовки индивидуальной речи к церемонии чествования юбиляров.

Районные центры госуслуг открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы — с 10:00 до 22:00.

Кроме того, теперь юбиляры, прожившие долгую жизнь в браке, могут отметить личный праздник и в центрах московского долголетия. Новый проект «Семейное московское долголетие» анонсировала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития, в честь Дня семьи, любви и верности. В центрах также организованы торжественные церемонии, где супругов поздравляют с годовщиной, вручают свидетельство о юбилее совместной жизни и памятные подарки от города.