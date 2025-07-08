Мантуров: в следующем году партнером «Иннопрома» станет Индонезия

Об этом первый вице-премьер РФ заявил на стратегической сессии.

Более тысячи компаний представили свои новейшие разработки на «Иннопроме» в Екатеринбурге. Среди них — участники из стран СНГ, Китая, Саудовской Аравии, Эмиратов и не только.

Впрочем, Россия не ограничена в количестве государств, с которыми она могла бы сотрудничать. И число связей только растет. В следующем году партнером выставки станет Индонезия. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на стратегической сессии.

«Приглашаю к сотрудничеству в многостороннем формате, как минимум, в трехстороннем, страны Евразийского Экономического Союза, страны БРИКС. Это надежная кооперационная цепочка связей, которая будет давать экономический эффект не только в производстве, но и в торгово-экономических отношениях», — сказал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

Также министр отметил: России нужно наращивать компетенции в гражданском самолетостроении. И как раз в рамках выставки представили обновленный пассажирский Ил-114-300. Пока это опытный образец.

Самолет создается специально для местных авиалиний. И должен заменить устаревшие Ан-24, а также лайнеры иностранного производства.