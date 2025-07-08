Андрей Никитин назначен министром транспорта РФ 

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 45 0

Президент подписал соответствующий указ.

Андрей Никитин назначен министром транспорта РФ 

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Указом президента РФ Владимира Путина Андрей Никитин назначен министром транспорта России. Об том сообщил Кремль.

«Президент подписал Указ «О Министре транспорта Российской Федерации», — говорится в тексте публикации.

Уточняется, что указ вступил в силу со дня его подписания.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин направил в Госдуму кандидатуру Никитина для назначения его на должность главы Минтранса. Ранее в тот же день он занял пост исполняющего обязанности министра.

Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. Он окончил Государственный университет управления в 2001 году, после чего продолжил обучение в аспирантуре того же учебного заведения. Завершил ее в 2006 году.

Никитин в начале своей карьеры он работал в частном секторе. С 2009 по 2011 год занимал должность генерального директора ООО «Управляющая компания „Рускомпозит“», затем перешел на государственную службу — с 2011 по 2017 годы руководил Агентством стратегических инициатив, где курировал проекты, направленные на поддержку предпринимательства и развитие новых направлений экономики.

В феврале 2017-го стал временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области, а в сентябре того же года одержал победу на выборах и официально возглавил регион.

С 7 февраля 2025 года Андрей Никитин работал заместителем министра транспорта России.

 

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