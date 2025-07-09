Неловко: премьер-министр Греции оконфузился на горе Афон

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Премьер-министр Греции оставил запись в книге почетных гостей на горе Афон

Фото, видео: www.globallookpress.com/Lev Radin; 5-tv.ru

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Кириакос Мицотакис оставил запись в книге почетных гостей. В двух предложениях он допустил более 20-ти орфографических и грамматических ошибок.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пожелал выразить свое уважение к церкви, но сделал это так нелепо, что рассмешил всю страну. Он посетил святую гору Афон, где оставил запись в книге почетных гостей.

И вот в небольшой заметке всего из двух предложений глава государства умудрился сделать более 20 ошибок. Ну, во-первых, вообще не ставил ударения, а в греческом языке это принято делать, если в слове больше одного слога. Однако самое страшное, что премьер не справился с такими словами, как «паломник», «обязан» и «вношу вклад».

Это какая-то дьявольская ирония. Впрочем, Кириакос Мицотакис ошибся даже с датой, у премьера Греции на календаре уже середина 2028 года.

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