Кириакос Мицотакис оставил запись в книге почетных гостей. В двух предложениях он допустил более 20-ти орфографических и грамматических ошибок.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пожелал выразить свое уважение к церкви, но сделал это так нелепо, что рассмешил всю страну. Он посетил святую гору Афон, где оставил запись в книге почетных гостей.

И вот в небольшой заметке всего из двух предложений глава государства умудрился сделать более 20 ошибок. Ну, во-первых, вообще не ставил ударения, а в греческом языке это принято делать, если в слове больше одного слога. Однако самое страшное, что премьер не справился с такими словами, как «паломник», «обязан» и «вношу вклад».

Это какая-то дьявольская ирония. Впрочем, Кириакос Мицотакис ошибся даже с датой, у премьера Греции на календаре уже середина 2028 года.