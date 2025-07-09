ЕС планирует выделить Украине еще 100 миллиардов евро

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СМИ: Украина может получить от ЕС еще 100 миллиардов евро

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Ulrich Wagner; 5-tv.ru

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Статью расходов уже внесли в проект бюджета Евросоюза на ближайшие годы.

Евросоюз хочет выделить на Украину еще 100 миллиардов евро.

По данным Bloomberg, на эти деньги Еврокомиссия создаст специальный фонд по поддержке Киева. Отдельную статью расходов на это уже включили в проект бюджета ЕС на ближайшие несколько лет.

Его представят на следующей неделе. И если примут, то Брюссель сможет накачивать Украину оружием вплоть до 2034 года. И это при том, что на поддержку Украины ЕС потратил более 160 миллиардов евро.

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