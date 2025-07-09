В России могут ужесточить правила выдачи семейной ипотеки

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Семейную ипотеку могут начать выдавать по месту прописки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Что поменяется?

Семейную ипотеку хотят выдавать по месту прописки. Как пишут «Известия», новые правила могут заработать уже с нового года.

Купить квартиру в кредит можно будет только в своем городе. Например, жители Петербурга не смогут приобрести недвижимость по льготной программе в Ленинградской области. А многие именно так и поступают, ведь квартиры в городе стали слишком дорогими.

Проверять прописку будут по данным ФНС, либо через МВД. Если инициативу одобрят, выдача семейной ипотеки может сократиться на треть. Но при этом снижение спроса может привести к уменьшению цен на недвижимость до десяти процентов.

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