В России могут ужесточить правила выдачи семейной ипотеки
Семейную ипотеку могут начать выдавать по месту прописки
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Что поменяется?
Семейную ипотеку хотят выдавать по месту прописки. Как пишут «Известия», новые правила могут заработать уже с нового года.
Купить квартиру в кредит можно будет только в своем городе. Например, жители Петербурга не смогут приобрести недвижимость по льготной программе в Ленинградской области. А многие именно так и поступают, ведь квартиры в городе стали слишком дорогими.
Проверять прописку будут по данным ФНС, либо через МВД. Если инициативу одобрят, выдача семейной ипотеки может сократиться на треть. Но при этом снижение спроса может привести к уменьшению цен на недвижимость до десяти процентов.
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