В России могут ужесточить правила выдачи семейной ипотеки

Что поменяется?

Семейную ипотеку хотят выдавать по месту прописки. Как пишут «Известия», новые правила могут заработать уже с нового года.

Купить квартиру в кредит можно будет только в своем городе. Например, жители Петербурга не смогут приобрести недвижимость по льготной программе в Ленинградской области. А многие именно так и поступают, ведь квартиры в городе стали слишком дорогими.

Проверять прописку будут по данным ФНС, либо через МВД. Если инициативу одобрят, выдача семейной ипотеки может сократиться на треть. Но при этом снижение спроса может привести к уменьшению цен на недвижимость до десяти процентов.