«Разбомблю к черту Москву»: стало известно об угрозах Трампа Путину

Американский лидер уверен, что его слова восприняли всерьез лишь на 10%.

Президент США Дональд Трамп угрожал российскому лидеру Владимиру Путину атакой на Москву. Аудиозапись с этим заявлением была опубликована CNN.

«Я сказал Путину: «Если ты вступишь в конфликт на Украине, я разбомблю к черту Москву. Говорю тебе — у меня не будет выбора». А он такой: «Не верю тебе», — заявил глава США.

Данный разговор состоялся в 2024 году. Трамп уточнил, что президент РФ ему не поверил и дважды переспросил. Американский лидер уверен, что его слова восприняли всерьез лишь на 10%.

Похожая беседа состоялась у Дональда Трампа с Си Цзиньпином — председателем Китайской Народной Республики (КНР). Ему лидер Соединенных Штатов угрожал атакой на Пекин, если правительство Поднебесной предпримет какие-либо действия в отношении Тайваня.

Глава КНР также не поверил президенту США. Си Цзиньпин не стал подбирать выражения и сказал, что его собеседник «сошел с ума».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что противоречивые заявления Трампа вызывают растерянность в Киеве и Вашингтоне.