Захарова: возобновление США поставок оружия Украине не приведет к миру

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Последствия такого решения американской стороны еще предстоит оценить.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert; 5-tv.ru

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Решение США возобновить поставки оружия Украине не поспособствует решению конфликта дипломатическим путем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

В США вновь «прозвучали заявления о возобновлении» поставок после анонсированного ранее решения об их приостановке. Захарова подчеркнула, что последствия такого решения американской стороны еще предстоит оценить.

«Предстоит оценить последствия таких шагов. Уверенно можно сказать о том, что продолжение накачки Украины, киевского режима оружием, мягко говоря, не способствует мирному урегулированию конфликта, к которому, вроде, вот это самое мировое сообщество, в том числе и западное, теперь всех призывает», — указала дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что поставки западного оружия Киеву идут на убийство детей. Удар по городскому пляжу в Курске — наглядная демонстрация. В результате атаки три человека погибли и шесть пострадали.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в числе пострадавших из-за атаки ВСУ есть женщины и ребенок.

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