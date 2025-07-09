Аукцион Sotheby’s выставил на торги один из первых компьютеров Apple-1

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Sotheby’s выставил на торги один из первых компьютеров Apple-1

Фото, видео: www.globallookpress.com/Lev Radin; 5-tv.ru

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Его вручную собирали Стив Джобс и Стив Возняк.

Один из пятидесяти первых компьютеров Apple-1 выставили на аукцион Sotheby’s.

Даже спустя полвека вычислительная машина прекрасно работает. Но самое главное это то, что ее вручную собрал сам основатель компании Стив Джобс прямо в своем гараже в Калифорнии вместе с партнером Стивом Возняком.

Стартовая цена компьютера — триста тысяч долларов, но по оценкам, он будет продан в два раза дороже.

А другим лотом аукциона стал марсианский метеорит. Он весит 24 килограмма, обнаружили его полтора года назад. Предполагаемая стоимость — от двух до четырех миллионов долларов.

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