Лучшие игроки НХЛ и КХЛ сойдутся на льду в Москве

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Звезды НХЛ и КХЛ сыграют матч в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Цель матча — сбор средств для детей с ДЦП и другими нарушениями.

В ближайшее воскресенье в Москве состоится поединок звезд хоккея. На льду сойдутся лучшие игроки НХЛ и КХЛ.

Известно, что капитаном команды заокеанской лиги станет Александр Овечкин. Сегодня лидер «Вашингтон Кэпиталз» вместе с другими титулованными игроками участвовал в открытой тренировке. Ассистировать «Александру Великому» будут такие хоккеисты как Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Андрей Василевский.

За команду КХЛ сыграют Александр Радулов, Вадим Шипачев, Владимир Ткачев и другие звезды.

Цель матча — сбор средств для помощи детям с ДЦП и другими нарушениями.

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