Хуситы атаковали сухогруз в Красном море

Судно затонуло спустя почти 48 часов после нападения.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В социальных сетях сегодня появилась видеозапись одной из последних атак на гражданское судно в Красном море. Именно по этим кадрам эксперты сейчас изучают тактику хуситов, которые пообещали не пропускать транспорт, принадлежащий западным странам.

Красный сухогруз Magic Seas принадлежал Греции, хотя ходил под флагом Либерии. Его окружили несколько лодок, после взрыва судно потеряло ход, а затем по правому и левому борту были заложены несколько зарядов. С момента начала атаки до полного затопления прошло почти двое суток.

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