Медленная смерть: названа главная опасность горячих напитков

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Онколог Чистякова: употребление жидкостей высоких температур приводит к раку

Медленная смерть: названа главная опасность горячих напитков

Фото: 5-tv.ru

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Негативный эффект на организм также оказывает соленая и острая пища.

На риски развития рака желудка и пищевода влияет систематическое потребление горячих напитков — температурой около 65–70 градусов Цельсия. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала онколог Мария Чистякова.

По словам эксперта, рак этих внутренних органов — одно из самых тяжелых онкологических заболеваний. Его развитие начинается с длительного повреждения слизистой оболочки, а регулярное употребление обжигающих блюд и жидкостей может этому способствовать. К тому же негативный эффект оказывают крайне острые и соленые продукты.

Помимо чрезмерно горячей пищи, риск возникновения рака возрастает при частом употреблении плохо пережеванной и жесткой еды, табакокурении, эзофагитах — воспалительных заболеваниях пищевода, злоупотреблении алкоголем, отметила специалист.

Снижению риска способствует исключение из рациона пищи и напитков чересчур высокой температурой. Поможет терпение и время, а когда продукты остынут до комфортной температуры, станут безопасны для организма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пиво увеличивает риск онкологических заболеваний.

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