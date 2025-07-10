Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 44 0

Вертолет Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В ходе атаки были уничтожены бронированные машины и личный состав противника.

Экипаж вертолета Ми-35М армейской авиации уничтожил бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Боевой вылет осуществлялся в рамках поддержки подразделений группировки «Север».

После выполнения ракетных пусков вертолет совершил маневры уклонения, выполняя полет на предельно малой высоте и используя тепловые ловушки для защиты от ракет переносных зенитных комплексов.

Факт успешного поражения целей был подтвержден передовым авиационным наводчиком, работавшим в районе нанесения удара.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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