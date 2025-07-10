Не выдержала предложения: у туристки в Греции случился инсульт

Инцидент произошел после того, как ее избранник опустился на одно колено.

В Греции 24-летняя туристка из Чехии получила обширный инсульт после того, как ее молодой человек сделал ей предложение руки и сердца. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел в церкви пророка Илии в Энглуви на острове Левкас во время отдыха.

«Утверждается, что предварительные анализы показали, что у нее обширное кровоизлияние в мозг, подтип инсульта. Сейчас она находится в больнице Хацикоста, где ее состояние оценивается как стабильное, но критическое», — отмечается в материале.

Сразу после того, как избранница упала без сознания, мужчина позвал на помощь. По сообщениям греческих СМИ, на место происшествия сразу прибыли пожарные, скорая помощь и даже армейские подразделения. Ее срочно доставили в больницу Левкаса, откуда врачи решили перевезти ее в Янину.

Церковь пророка Илии на Левкасе является популярным для мест, ищущих уединения. Она расположена на самой высокой точке острова. С нее открывается захватывающий панорамный вид на окрестности.

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