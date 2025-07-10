Великий Новгород частично остался без света из-за сильнейшей грозы
Великий Новгород частично остался без света из-за ударов молнии
Фото, видео: 5-tv.ru
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Молния дважды ударила в трансформаторную будку.
Несколько тысяч жителей Великого Новгорода минувшим вечером остались без света. И все из-за сильнейшей грозы: молния дважды ударила в трансформаторную подстанцию. Огонь был настолько сильный, что его было видно за несколько километров.
Спасатели приехали быстро и возгорание локализовали. Но чтобы полностью потушить пожар, понадобилось несколько часов. Сейчас электрики работают над возобновлением подачи электроэнергии жителям обесточенных районов.
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