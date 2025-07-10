Справились быстро: как ВС РФ освобождали село Дачное в Днепропетровской области
Контроль над этим участком фронта открывает дорогу на крупный логистический узел ВСУ.
Фото, видео: Дмитрий Ягодкин/ТАСС; 5-tv.ru
Еще одна победа российских подразделений, которая создаст серьезные проблемы противнику. Наши бойцы освободили село Дачное, открыв путь на крупный логистический узел ВСУ. Впереди — хорошо укрепленный район, который боевики готовили не один месяц. Преодоление этой линии обороны позволит полностью контролировать красноармейское направление. С подробностями — военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.
Освобождение села Дачное в Днепропетровской области — событие крайне важное и заметное для всего фронта. 114-я мотострелковая бригада 51-й Гвардейской армии в составе группировки «Центр» с задачей справилась быстро. Теперь нашим войскам открывается путь на Новопавловку — крупнейший логистический узел ВСУ на этом направлении.
Все эти события можно считать прологом предстоящей Новопавловской операции, успех которой позволит полностью перекрыть Красноармейское направление с запада и создать большие проблему всему гарнизону ВСУ. Но сделать это, судя по кадрам, снятым нашими дронами, будет непросто.
Длинная, хорошо укрепленная цепочка окопов в полный рост — так выглядят позиции врага в этом районе. Сейчас наши штурмовые подразделения продолжают движение, дорогу им расчищают пилоты БПЛА 56-го отдельного батальона спецназа южного военного округа в составе группировки «Центр».
«Разведка обнаружила колючую проволоку на границе с Днепропетровской областью, которая мешают продвижению наших союзников, вылетели с фугасным снарядом», — заявил военнослужащий 56-й ОБСпН 51-й Гвардейской армии южного военного округа с позывным «Черкес».
Несколько дронов с зарядом в одну точку, после — проверка и выход. Пилоты помогали штурмовикам во время зачистки Дачного. Отвлекали внимание врага, пока наши бойцы подходили ближе.
«Полтора километра открытки. Это не крайний рубеж — это три четыре поля по полтора километра. Передвижение пехоты осуществлялось в вечернее время, по руслу реки Волчья, тяжело было накопить человеческие ресурсы, одним броском очистить. Заходили с нескольких сторон. Части бойцов удалось занять пустые дома на окраине, другие группы собирались поблизости», — рассказал командир роты 114-й МСБ 2-го батальона 51-й Гвардейской армии группировки «Центр» Игорь Пазуха.
Перед началом штурма части бойцов, которые заходили с одной стороны, пришлось несколько часов медленно и аккуратно пробираться по лесополосе, в первый день у них это не получилось, во второй зашли. Это позволило достичь эффекта внезапности.
Первая линии обороны ВСУ осталась позади, в бой уже в поселке пришлось вступить минометным расчетам, операторам БПЛА.
«Мы обошли, зашли в тыл, обрезали их полностью. Они не ожидали. Они привозили ротацию, наши их уничтожали. Сутки накапливались, начали работать», — рассказал командир роты 2 мсб 114-й МСБр 51-й Гвардейской армии группировки «Центр».
Хитрый план и хорошая подготовка перед началом решили исход штурма Дачного. Расчеты БПЛА 56-го батальона спецназа еще месяц назад взяли под контроль все пути, ведущие поселка, фактически лишили врага снабжения и ротации, а дальше бойцы 114-й бригады пошли вперед. И теперь с площадь территории в Днепропетровской области, которая находится под нашим контролем, растет каждый день.
- 11 июл
- ВС РФ освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР
- 11 июл
- Ми-28НМ уничтожил расчет беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 июл
- Российские артиллеристы уничтожили расчет БПЛА противника. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 июл
- «Молния» уничтожила артиллерийскую установку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 июл
- «Домики добра» в Москве продолжают собирать помощь для бойцов СВО и детей
- 9 июл
- РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 июл
- Штурмовики отрабатывают тактику захвата опорных пунктов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 июл
- ВС РФ поразили энергообъекты, обеспечивающие работу украинского ВПК
- 8 июл
- ВС РФ выявляют и уничтожают позиции ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 июл
- «Гиацинт-Б» уничтожил командный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
51%
Нашли ошибку?