Еще одна победа российских подразделений, которая создаст серьезные проблемы противнику. Наши бойцы освободили село Дачное, открыв путь на крупный логистический узел ВСУ. Впереди — хорошо укрепленный район, который боевики готовили не один месяц. Преодоление этой линии обороны позволит полностью контролировать красноармейское направление. С подробностями — военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Освобождение села Дачное в Днепропетровской области — событие крайне важное и заметное для всего фронта. 114-я мотострелковая бригада 51-й Гвардейской армии в составе группировки «Центр» с задачей справилась быстро. Теперь нашим войскам открывается путь на Новопавловку — крупнейший логистический узел ВСУ на этом направлении.

Все эти события можно считать прологом предстоящей Новопавловской операции, успех которой позволит полностью перекрыть Красноармейское направление с запада и создать большие проблему всему гарнизону ВСУ. Но сделать это, судя по кадрам, снятым нашими дронами, будет непросто.

Длинная, хорошо укрепленная цепочка окопов в полный рост — так выглядят позиции врага в этом районе. Сейчас наши штурмовые подразделения продолжают движение, дорогу им расчищают пилоты БПЛА 56-го отдельного батальона спецназа южного военного округа в составе группировки «Центр».

«Разведка обнаружила колючую проволоку на границе с Днепропетровской областью, которая мешают продвижению наших союзников, вылетели с фугасным снарядом», — заявил военнослужащий 56-й ОБСпН 51-й Гвардейской армии южного военного округа с позывным «Черкес».

Несколько дронов с зарядом в одну точку, после — проверка и выход. Пилоты помогали штурмовикам во время зачистки Дачного. Отвлекали внимание врага, пока наши бойцы подходили ближе.

«Полтора километра открытки. Это не крайний рубеж — это три четыре поля по полтора километра. Передвижение пехоты осуществлялось в вечернее время, по руслу реки Волчья, тяжело было накопить человеческие ресурсы, одним броском очистить. Заходили с нескольких сторон. Части бойцов удалось занять пустые дома на окраине, другие группы собирались поблизости», — рассказал командир роты 114-й МСБ 2-го батальона 51-й Гвардейской армии группировки «Центр» Игорь Пазуха.

Перед началом штурма части бойцов, которые заходили с одной стороны, пришлось несколько часов медленно и аккуратно пробираться по лесополосе, в первый день у них это не получилось, во второй зашли. Это позволило достичь эффекта внезапности.

Первая линии обороны ВСУ осталась позади, в бой уже в поселке пришлось вступить минометным расчетам, операторам БПЛА.

«Мы обошли, зашли в тыл, обрезали их полностью. Они не ожидали. Они привозили ротацию, наши их уничтожали. Сутки накапливались, начали работать», — рассказал командир роты 2 мсб 114-й МСБр 51-й Гвардейской армии группировки «Центр».

Хитрый план и хорошая подготовка перед началом решили исход штурма Дачного. Расчеты БПЛА 56-го батальона спецназа еще месяц назад взяли под контроль все пути, ведущие поселка, фактически лишили врага снабжения и ротации, а дальше бойцы 114-й бригады пошли вперед. И теперь с площадь территории в Днепропетровской области, которая находится под нашим контролем, растет каждый день.