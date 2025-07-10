Лето № 18: фестиваль «Улетай» стартовал в Удмуртии

Музыкальное событие ежегодно собирает тысячи поклонников рока со всей страны.

Рок, метал, инди и панк — в Удмуртии стартовал один из крупнейших музыкальных фестивалей страны «Улетай»! Событие, которое ежегодно собирает поклонников — как известных исполнителей, так и молодых талантов. На огромной площадке под Ижевском — палаточный лагерь и сразу три сцены. На «Улетай-поле» побывал и корреспондент «Известий» Андрей Титов.

Десятки тысяч зритейлей со всей России 18-й раз съезжаются на фестиваль "Улетай", чтобы подпевать в унисон любимые трэки и, конечно же, делать "жесткий слэк".

«Улетай» считается одним из крупнейших фестивалей страны на открытом воздухе. Впервые его провели в 2007-м. И сегодня шоу привлекает тысячи музыкальных фанатов, жителей Удмуртии и, конечно, туристов. В качестве хедлайнеров приглашают самых ярких представителей отечественной рок-сцены. В этом году в их числе — Гарик Сукачёв, Ария, КняZZ, Мельница, Бригадный подряд. А открыла фестиваль группа NADI из Петербурга.