Госдеп США: Рубио и Лавров встретятся в Куала-Лумпуре

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Разговор запланирован на 13:00 по московскому времени.

Госдеп США: Рубио и Лавров встретятся в Куала-Лумпуре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио в рамках участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом написали на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

«Секретарь Рубио встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре, Малайзия», — отметили в публикации.

По имеющимся данным, встреча запланирована на 18:00 по местному времени — 13:00 по московскому.

При этом Рубио также проведет встречи с главами МИД Филиппин и Японии и с премьер-министром Малайзии. В 15:00 по московскому времени он посетит гала-ужин АСЕАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров прибыл в Куала-Лумпур для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. В ходе мероприятий дипломат проведет рабочие встречи с главами иностранных дипломатических ведомств.

В мае текущего года российский лидер Владимир Путин выразил надежду на развитие отношений с АСЕАН. К тому же тогда он уточнял, что отношения РФ и Малайзии дружественные и носят партнерский характер.

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