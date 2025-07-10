Bitcoin в ударе: стоимость монеты достигла исторического максимума

За сутки криптовалюта подорожала на 2,7%.

Криптовалюта Bitcoin почти достигла стоимости в 112 тысяч долларов, побив прошлый рекорд. Это следует из данных торгов на бирже Binance.

Всего за сутки криптовалюта выросла на 2,7%. Ее стоимость дошла до 111,7 тысяч долларов. В итоге Bitcoin дошел до 111,9 тысяч за монету, тем самым обновив исторический максимум.

По состоянию на 6:00 мск, стоимость одной монеты колеблется на уровне 111,2 тысяч долларов.

Предыдущий рекорд Bitcoin поставил 21 мая. Тогда стоимость криптовалюты превысила отметку в 109,6 тысяч долларов, всего за сутки подорожав на 6%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в феврале крипторынок сильно просел. Из-за решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая рухнула вся система.

Вниз полетел Bitcoin— он упал со 107 до 91 тысячи долларов. Не устояли перед политикой американского президента также Ethereum (ETH) и Toncoin. Всего за сутки рынок криптовалюты не досчитался 240 миллиардов долларов.