Крупный пожар вспыхнул в колонии «Белый лебедь» для пожизненно осужденных

Эфирная новость 52 0

В Соликамске горит колония «Белый лебедь»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тушить его направили полсотни спасателей и 13 единиц техники.

В Соликамске огонь охватил колонию «Белый Лебедь», где содержатся особо опасные заключенные — серийные убийцы, криминальные авторитеты и террористы.

На площади 800 квадратных метров загорелся лесопильный цех. Пожар начался в верхней части здания. Тушить его направили полсотни спасателей и 13 единиц техники.

А в подмосковном Пушкине загорелась крыша жилой пятиэтажки. Всех людей эвакуировали. По словам очевидцев, причиной ЧП могла стать ошибка рабочих, которые ремонтировали кровлю. Черный едкий дым быстро распространился по городу.

+31° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
78.17
-0.55 91.42
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:03
Глава Гагаузии прибыла на закрытые слушания по продлению домашнего ареста
15:58
В жару в поликлиниках и офисах «Мои документы» будут раздавать бесплатную питьевую воду
15:45
Посольству РФ не предоставили доступ к задержанному баскетболисту Касаткину
15:24
Лавров и Рубио подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтах
15:10
«Мы должны быть готовы ко всему»: в ЕС не могут понять, чего ждать от Трампа
14:54
Жареное солнце больших городов: Россию ждут четыре температурных рекорда

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025