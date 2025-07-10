Крупный пожар вспыхнул в колонии «Белый лебедь» для пожизненно осужденных
В Соликамске горит колония «Белый лебедь»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Тушить его направили полсотни спасателей и 13 единиц техники.
В Соликамске огонь охватил колонию «Белый Лебедь», где содержатся особо опасные заключенные — серийные убийцы, криминальные авторитеты и террористы.
На площади 800 квадратных метров загорелся лесопильный цех. Пожар начался в верхней части здания. Тушить его направили полсотни спасателей и 13 единиц техники.
А в подмосковном Пушкине загорелась крыша жилой пятиэтажки. Всех людей эвакуировали. По словам очевидцев, причиной ЧП могла стать ошибка рабочих, которые ремонтировали кровлю. Черный едкий дым быстро распространился по городу.
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