Лавров и Рубио встретились на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 47 0

В прошлый переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли в Эр-Рияде 19 февраля.

Лавров и Рубио встретились на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре

Фото: Reuters/MANDEL NGAN

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Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проводят встречу на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре, передает корреспондент «Известий».

В прошлый главы внешнеполитических ведомств встречались в Эр-Рияде 19 февраля на переговорах делегаций РФ и США. По итогам той встречи стороны договорились начать совместную работу по восстановлению и развитию двусторонних отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился со своим коллегой из Китая Ван И. Дипломаты провели переговоры в Куала-Лумпуре во время 58-й встречи министров иностранных дел стран, входящих в АСЕАН. Глава российского МИД отметил, что сегодня диалог РФ и КНР очень востребован.

Также министр отметил, что рассчитывает на подробное обсуждение с Ван И проблематики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

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