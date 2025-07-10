«Я попала»: жене Александра Петрова потребовалась помощь психолога

Виктория откровенно рассказала о непростом этапе в своей жизни и личных трудностях.

Супруга актера Александра Петрова, 24-летняя Виктория, открылась подписчикам и призналась, что за внешним благополучием скрывались серьезные внутренние переживания.

Как сообщают в 7Дней.ru, в соцсетях девушка рассказала, что уже два года регулярно посещает психолога, чтобы справляться с личными трудностями.

Хотя Виктория не стала вдаваться в детали, по срокам ясно, что ее обращение за профессиональной поддержкой совпало с началом семейной жизни.

По словам девушки, путь к подходящему специалисту был непростым. Она сменила шесть-семь терапевтов, прежде чем нашла «своего».

«Казалось, это просто модный тренд и совсем не мое. А потом я попала к нужному специалисту», — призналась Виктория.

Ранее 5-tv.ru рассказывал как Александр Петров поздравил Викторию с Днем рождения. Он написал трогательное сообщение на странице в социальной сети и выразил благодарность за их встречу, а также признался в любви своей супруге.

Также он не оставил без внимания главные качества своей избранницы и выделил: ум, красоту, доброту и искренность.