«Осознанное решение»: Глеб «Три дня дождя» скоро станет отцом

Мать ребенка заявила, что они с музыкантом расстались.

Фронтмен рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов скоро станет отцом. Правда, с матерью ребенка он уже расстался. Об этом рассказала бывшая избранница артиста и будущая мать Влада Морозова в своем Telegram-канале.

«Я хочу поделиться прекрасной новостью — в моей жизни начинается самый трогательный и важный этап. Скоро на свет появится маленький человечек. С отцом ребенка у нас сложились добрые, уважительные отношения. Хотя мы не живем вместе. Нас объединяет искренняя радость от предстоящего родительства. Это решение было осознанным и взвешенным с обеих сторон», — рассказала девушка.

Морозова отметила, что сейчас они с Глебом идут каждый своей дорогой. Однако теперь их пути соединились. Также она заявила, что они оба ждут «появления» ребенка и «готовы к этой новой роли в жизни».

Сам же Викторов пока никак не прокомментировал скандальную новость своей бывшей. Сообщается даже о том, что у него уже новый роман. Сомнений в том, что именно он отец ребенка, у подписчиков нет.

Самыми известными отношениями Глеба стал его роман с блогером Дианой Астер. Причем, отношения у них закончились на позитивной ноте: девушка ни разу не сказала ничего плохого о музыканте. Она даже заявила, что «безумно» любит певца и «благодарна ему за все». Того же мнения о бывшей придерживается и сам Глеб. Он сообщил, что для Дианы всегда будет оставаться на связи, а также признался в том, что «все еще» любит ее.

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