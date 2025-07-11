«Я этим болен»: Стас Михайлов удивил поклонников новым признанием

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 56 0

Певец Стас Михайлов: я болен чувством собственной значимости

«Зашкаливает»: Стас Михайлов удивил поклонников новым признанием

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Певец не стесняется откровенничать на концертах.

Народный артист Российской Федерации Стас Михайлов во время концерта в Белоруссии признался, что ему не чуждо большое самомнение. Об этом певец рассказал корреспонденту URA.RU на фестивале «Славянский базар в Витебске».

«Чувство собственной значимости у человека, все прекрасно знают, всегда зашкаливает. И я этим болен, и вы. Все мы — люди», — поделился исполнитель.

Стас Михайлов добавил, что у него репертуаре есть песня, которая всегда ставит его на место — композиция под названием «Страдая, падая, взлетая».

«Это такая основа, на которой стою уже многие годы», — отметил музыкант.

К слову, сольный концерт Стаса Михайлова в Витебске очень сильно ждали многие его белорусские поклонники. Зрители практически полностью заполнили местный стадион. А когда музыкант вышел на сцену, некоторые слушатели чуть не потеряли сознание от радости. В этот вечер Михайлов порадовал публику, исполнив свои легендарные песни. Некоторые хиты белорусы пели с ним хором. Безусловно, такому теплому приему Стас был рад, и даже призывал толпу активнее зажигать фонарики на телефонах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как певец Влад Топалов отреагировал на пол будущего ребенка.

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