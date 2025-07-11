Не спасает: россиян предупредили об опасности кофе в жару

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 36 0

Кардиолог Андрей Кондрахин: пить кофе в жару — плохая идея

Как правильно пить кофе в жару

Фото: 5-tv.ru

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При температуре выше +25 градусов важно соблюдать водный баланс.

Кофе в жару может быть опасным даже для здоровых людей. Об этом URA.RU заявил кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

При употреблении кофе у человека повышается артериальное давление, чтобы снизить его организм начинает избавляться от лишней жидкости. Известно, что в жару важно соблюдать водный баланс. Поэтому пить кофе в такую погоду не лучшая идея.

«Когда мы пьем кофе, мы фактически получаем мочегонный эффект: начинаем терять больше жидкости, и организм обезвоживается еще сильнее. В жару это опасно, так как нарушается теплообмен, и тело перегревается», — сказал кардиолог.

По словам Андрея Кондрахина, температура выше +25 градусов уже считается жаркой для организма. Из-за недостаточного количества воды в организме кровь густеет и увеличивается нагрузка на сердце. Это, в свою очередь, может привести к гипертензии, инфаркту и даже к инсульту.

Эксперт добавил, что при температуре +30 градусов у человека полностью снижается теплообмен. Поэтому у некоторых людей могут быть тепловые удары.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как правильно пить кофе в жару.

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